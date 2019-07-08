وكيل دي ليخت يؤكد إتمام اتفاقه مع يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، وجود اتفاق بين موكله ويوفنتوس على جميع البنود الشخصية، ويبقى الاتفاق النهائي الخاص بالانتقال متعلقًا بمفاوضات الأندية.

وقال رايولا لصحيفة ”ذي تليغراف: ”ماتياس اتفق مع يوفنتوس وننتظر إنهاء الاتفاق مع أياكس“.

وينتظر يوفنتوس التوصل لاتفاق نهائي مع أياكس حول الشروط المالية، حيث يطالب الفريق الهولندي بمبلغ ما بين 70 و80 مليون يورو فيما عرض يوفنتوس مبلغ 65 مليون يورو زائد 10 ملايين متغيرات.

وأكد رايولا للصحيفة أن موكله يأمل في التوصل لاتفاق سريع بين فريقه الجديد يوفنتوس وفريقه السابق أياكس بشأن مبلغ الانتقال في أسرع وقت ممكن.

وبسؤاله عن ”هل من الممكن أن يخلف دي ليخت اتفاقه مع يوفنتوس؟“ ليوضح: ”موقف غريزمان لن يتكرر. هذا ليس غير وليس أسلوبي“.

وكان أنطوان غريزمان قد رفض الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي بعدما اتفق مع إدارة النادي على بنود الانتقال.

ومن المتوقع أن ينتقل غريزمان إلى برشلونة في الصيف الحالي بعدما أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد، وأعلن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تفاوض ناديه مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وبحسب التقارير فإن دي ليخت سيحصل على راتب يُقدر بـ12 مليون يورو في الموسم الواحد وسيوقع على عقد حتى عام 2024.

وسيكون هناك شرط جزائي بقيمة 150 مليونًا في عقده مع النادي الإيطالي.

وبدأ دي ليخت مسيرته الكروية مع أكاديمية أبكود قبل أن ينتقل لأياكس عام 2009 وهو في العاشرة من عمره.

وتدرج دي ليخت حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2017.

وخاض صاحب الـ19 عامًا 117 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل خلال 13 هدفًا.