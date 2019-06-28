فيورنتينا الأقرب لخطف المخضرم دانييلي دي روسي

بات فيورنتينا الأقرب للتعاقد مع دانييلي دي روسي قائد روما السابق رغم دخوله في منافسة مع ميلان وسامبدوريا وبولونيا.

وفي مايو/آيار الماضي لم يجدد روما عقد قائد الفريق دي روسي ما أشعل ثورة من المشجعين تجاه جيمس بالوتا رئيس النادي واتهموه بالرغبة في التخلص من أساطير النادي.

وذكرت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، اليوم الجمعة، أن فيورنتينا يحتل موقع الصدارة فيما يتعلق بالمنافسة المحلية على ضم دي روسي.

وما يرجّح كفة فيورنتينا بالنسبة لدي روسي وجود فينتشنزو مونتيلا المدير الفني للفريق وزميل دي روسي السابق في روما ومدربه فيما بعد، وكذلك دانييلي برادي المدير الرياضي لروما بين عامي 2000 و2011.

وقد تؤدي العلاقة الشخصية القوية مع الرجلين إلى دفع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 35 عامًا إلى اختيار ”الفيولا“.

لكن رغم ذلك لم يكشف دي روسي عن وجهته المقبلة بعد، خاصة أنه عاد لتوه من إجازة مع عائلته في جزر المالديف، وسيحتاج بعض الوقت لتحديد ناديه المقبل.