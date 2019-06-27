تعرف على قيمة الشرط الجزائي وراتب دي ليخت في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين نادي يوفنتوس والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن يوفنتوس أنهى جميع التفاصيل الخاصة بعقد دي ليخت مع البيانكونيري، والتي تتضمن حصول اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، على راتب سنوي 8 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز تبلغ 4 ملايين يورو.

وأكد الموقع المتخصص في سوق الانتقالات، في نبأ عاجل نشره اليوم الخميس، أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد دي ليخت بقيمة 150 مليون يورو.

ودخلت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى سباقًا شرسًا لضم دي ليخت إلى صفوفها، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان، في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر برفقة أياكس في الموسم الماضي، إذ قاده للتتويج بالدوري الهولندي، والوصول إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، قبل الخروج الدرامي أمام توتنهام الإنجليزي.

ولعب مينو رايولا، مدير أعمال دي ليخت، دورًا بارزًا في حسم وجهته المقبلة، بعد أن رفض برشلونة دخول مزايدة مالية على اللاعب، في ظل مطالب رايولا ورغبته في تحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة.