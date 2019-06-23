يوفنتوس يكشف حقيقة منح ماتياس دي ليخت 20 مليون يورو راتبًا سنويًا

كشفت تقارير صحفية حقيقة العرض الذي تقدّم به نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وكانت تقارير، قد أشارت إلى أن يوفنتوس اقترب من حسم صفقة دي ليخت، مقابل 70 مليون يورو لأياكس أمستردام، وراتب سنوي يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو للاعب.

ولكن صحيفة ”البيانكونيرو“ الإيطالية قالت إن إدارة يوفنتوس نفت تمامًا تلك المعلومات، وأكدت أن البيانكونيري لم يحسم حتى الآن صفقة دي ليخت.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”لا يخفي مسؤولو يوفنتوس رغبتهم في التعاقد مع دي ليخت، ولكنهم ليسوا مستعدين على الإطلاق لفتح خزائن النادي بالأرقام التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول الصفقة“.

وأشارت إلى أن إدارة يوفنتوس، لا تريد دفع أكثر من 7 ملايين يورو كراتب سنوي، للمدافع الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا.

وتابعت بقولها: ”يرى مسؤولو يوفنتوس أنه لا يمكن المساواة بين راتب دي ليخت، والراتب المتوقع للفرنسي بول بوغبا حالة حسم صفقة عودته إلى الفريق مرة أخرى من مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

وأكدت ”البيانكونيرو“ أن دي ليخت زار بالفعل نادي يوفنتوس، وشاهد ملعب التدريب، في الوقت الذي يعمل فيه مسؤولو اليوفي مع مدير أعماله مينو رايولا للوصول إلى حل مرضٍ حول طلبات اللاعب المادية“.