رئيس روما الإيطالي ردًا على توتي: النادي العاصمي ليس للبيع

عبّر ماورو بالديسوني نائب رئيس نادي روما لكرة القدم عن خيبة أمله بشأن الانتقادات التي وجهها فرانشيسكو توتي عقب استقالته من منصبه الإداري بالنادي، الذي قضى فيه مسيرته كلاعب.

وقال بالديسوني لقناة ”سكاي“ يوم الثلاثاء: إن الفشل في الاحتفاظ برجل يمثل تاريخ روما يعد خسارة للجميع. وأضاف أن النادي عرض على توتي منصب المدير الرياضي في فبراير، ولكنه لم يتلقَ إجابة.

واعتزل توتي (42 عامًا) كرة القدم في 2017 بعد 25 عامًا قضاها في النادي. وقال في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إنه لم يكن له دور في اتخاذ القرار بنادٍ يبدو أنه يسعى للتخلص من أبنائه، مثله ومثل القائد السابق دانيلي دي روسي، الذي لم يقدم له عرضًا لتجديد تعاقده.

وقال بالديسوني: ليس صحيحًا أن الملكية الأميركية للنادي (في إشارة لرجل الأعمال الأميركي جيمس بالوتا) حاولت تغيير هوية النادي. في هذه السنوات الثماني تحت رئاسة بالوتا حصل توتي على عقدين كلاعب وعقد كمدير.

وفي إشارة إلى نية توتي العودة لروما تحت ملكية جديدة للنادي، قال بالديسوني: الرئيس بالوتا قال دائمًا إن روما ليس للبيع، وهذا شيء ينبغي أن يكون واضحًا في سوق الأوراق المالية.

وبحسب التقارير، هبطت أسهم روما عقب تصريحات توتي، ولكنها أغلقت يوم الإثنين بزيادة قدرها 1.59 في المئة.