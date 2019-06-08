اليونان وإيطاليا وتركيا ضد فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم السبت، مباريات تصفيات بطولة ”يورو 2020“ والمباريات الودية استعدادًا لكأس كوبا أمريكا في البرازيل والأمم الأفريقية في مصر.

وفيما يلي مواعيد مباريات، اليوم السبت، الثامن من يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

تصفيات بطولة أوروبا 2020:

كرواتيا VS ويلز، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 1.

روسيا البيضاء VS ألمانيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 1.

بلجيكا VS كازاخستان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة قناةbeIN SPORTS HD 2.

اليونان VS إيطاليا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة قناةbeIN SPORTS HD 4.

تركيا VS فرنسا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة قناةbeIN SPORTS HD 1 والقناة المغربية الخامسة.

إسكتلندا VS قبرص، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة قناةbeIN SPORTS HD 2.

كأس العالم للسيدات:

ألمانيا VS الصين، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

إسبانيا VS جنوب أفريقيا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

النرويج VS نيجيريا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

نهائي كأس الجزائر:

شباب بلوزداد VS شبيبة بجاية، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 2.

مباريات ودية:

أوروغواي VS بنما، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، 02:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3 FR.

الأرجنتين VS نيكاراغوا، الساعة 04:10 بتوقيت مكة المكرمة، 03:10 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.