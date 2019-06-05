”يويفا“ يقرر تعليق عقوبات ميلان بالحرمان من المشاركة في البطولات القارية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، تعليق العقوبات التي كان من المفترض توقيعها على نادي اي سي ميلان الإيطالي؛ لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

وأصدر ”يويفا“ بيانًا قال فيه: ”قررت غرفة التحكيم التابعة للاتحاد تعليق الإجراءات ضد ميلان، بسبب إخفاقه في الامتثال لقيود اللعب المالي النظيف التي تم تقييمها في موسم 2018-2019 عن أعوام 2016 و2017 و2018“.

وأضاف البيان ”سننتظر صدور أي قرار من قبل المحكمة الرياضية الدولية بشأن موقف آي سي ميلان“.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ففي حالة صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد ميلان، فإنه سيتم حرمان الفريق الإيطالي من المشاركة في النسخة القادمة للبطولة القارية.

ومن المفترض أن يشارك ميلان في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسم 2019-2020.