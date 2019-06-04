ساري يُلمح لإمكانية تدريب يوفنتوس

أثار ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الشائعات بشكل أكبر حول انتقاله المحتمل لتدريب يوفنتوس الإيطالي، حيث تحدث اليوم الثلاثاء عن شعوره بالحنين إلى الوطن بعد موسم واحد قضاه في تدريب تشيلسي.

وقال ساري إن الحنين إلى الوطن يكون قويًا بالنسبة للإيطاليين، وأضاف ”تشعر بأن شيئًا ما ينقصك، لقد كان عامًا صعبًا.“

وقاد ساري فريق تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي مساء الأربعاء على حساب أرسنال، وقد أحرز الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن يبدو ساري مرشحًا بارزًا لتولي تدريب يوفنتوس بطل إيطاليا خلفًا لماسيميليانو أليغري الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في آخر خمسة مواسم، وذلك ضمن سلسلة قياسية من ثمانية ألقاب متتالية حققها يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وكان من بين الأسماء المرشحة أيضًا لتدريب يوفنتوس، بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وسيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، لكنهما سيستمران مع فريقيهما.

كذلك كان أنطونيو كونتي مرشحًا للعودة إلى تدريب يوفنتوس، لكنه تعاقد قبل أيام مع إنتر ميلان، علمًاأنه كان قد قاد يوفنتوس لأول ثلاثة ألقاب من الألقاب الثمانية المتتالية.