يويفا: قواعد كرة القدم الجديدة لن تطبق في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات بطولة أوروبا 2020 هذا الأسبوع لن تشهد تغييرات في قوانين اللعبة، والتي ستدخل حيز التنفيذ رسميًا هذا الشهر.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن القواعد الجديدة، التي تتضمن وضوحًا أكبر في حالات إشهار البطاقات الحمراء والصفراء، سيتم تقديمها بالمسابقات القارية بدءًا من 25 يونيو حزيران الجاري.

ومن المنتظر تطبيق قواعد أخرى تشمل معاقبة لاعبين عند إزعاج المنافسين في الحائط البشري خلال الركلات الحرة، وسيفرض عليهم الابتعاد‭ ‬لمسافة متر واحد عن الحائط.

وسيتم إجبار اللاعبين على مغادرة الملعب من أقرب نقطة عند الاستبدال للحد من إضاعة الوقت باجتياز الملعب لمصافحة الزملاء.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان: ”لتجنب أي ارتباك نظرًا لضيق الوقت ولقلة الوعي بعدد التغييرات الكبير بقوانين اللعبة، قرر الاتحاد الأوروبي البدء في التطبيق بالتزامن مع بداية الموسم الجديد“.

وأوضح أن التغييرات قد تطبق في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، بدءًا من يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري، وكذلك في تصفيات بطولة 2020 في سبتمبر/ أيلول المقبل.