إيطاليا تجتذب نجومًا عالميين جددًا بعد كريستيانو رونالدو بـ“قانون بيكهام“

اقتربت الحكومة الإيطالية من الموافقة على مشروع قانون جديد يمنح لاعبي كرة القدم الأجانب حوافز ضريبية مالية مهمة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أنه وفقًا للقانون الذي أطلق عليه قانون ”بيكهام“، والذي تم إقراره في إسبانيا في عام 2005 الذي أقر تقديم بدلات ضريبية كبيرة للأجانب، ستخفض إيطاليا معدلات الضرائب للاعبين الأجانب من 47 في المائة إلى 30 في المائة في بعض الأماكن، وفي أماكن أخرى من 44% إلى 15%.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة على القانون في 29 يونيو/حزيران المقبل، إلا أنه قد لا يتم تطبيقه قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2020.

وحتى يتم تطبيق القانون خلال الانتقالات الصيفية الحالية، يتعين على الأندية ضم لاعبين والتعاقد معهم على أنهم غير مقيمين، وذلك بعد 15 يوليو/ تموز المقبل.

وبهذه الطريقة لن يكون القادمون الجدد قد أمضوا أكثر من 183 يومًا في البلاد بحلول بداية السنة الجديدة وسيتم تطبيق التخفيضات الضريبية تلقائيًا في الأول من يناير.

وفي إسبانيا تم تعديل قانون ”بيكهام“ الشهير مرة أخرى في عام 2010 وهو ينص الآن على أن الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60 ألف يورو هم وحدهم المؤهلون للحصول على علاوة ضريبية.

ويدفع اللاعبون الأجانب الأثرياء 43% من رواتبهم للضرائب، بينما يرتفع الرقم في الأندلس وكتالونيا إلى 48.5%.

وتفكر وزارة المالية الإسبانية أيضًا في فرض ضريبة على عمولات وكلاء اللاعبين والوسطاء في الانتقالات الكبيرة.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل نحو مئة مليون يورو، ويبدو أنه لن يكون النجم الكبير الأخير الذي سيلعب في الدوري الإيطالي.