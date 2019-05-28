ميلان يستعد للإعلان عن رحيل غاتوزو

قال مصدر وثيق الصلة بالأمر، إن نادي ميلان سيعلن اليوم الثلاثاء رحيل مدربه جينارو غاتوزو عن منصبه في النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقاد غاتوزو الذي يتولى منصبه منذ 18 شهرًا، ميلان إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطة واحدة.

وتعرض المدرب البالغ عمره 41 عامًا لضغوط كبيرة خلال توليه المسؤولية وثارت تكهنات عديدة حول مستقبله خلال الموسم نفسه.

وقضى غاتوزو لاعب وسط إيطاليا السابق، أغلب مسيرته مع ميلان ولم يعمل كمدرب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل تعيينه في منصبه الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لخلافة فينشنزو مونتيلا.

وقاد غاتوزو ميلان لاحتلال المركز السادس الموسم الماضي كما بلغ نهائي كأس إيطاليا قبل أن يخسر أمام يوفنتوس.

وهذا الموسم خسر ميلان أمام لاتسيو في قبل نهائي كأس إيطاليا كما ودع مسابقة الدوري الأوروبي من دور المجموعات.

لكن الإخفاق الأكبر تمثل في الفشل في التأهل لدوري الأبطال؛ ما يعني غياب ميلان للموسم السادس على التوالي عن البطولة القارية الشهيرة التي توج بلقبها سبع مرات.