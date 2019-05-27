من سيتولى تدريب يوفنتوس؟.. وشكوك حول سباليتي.. ضمن أبرز 5 نقاط في نهاية الدوري الإيطالي

لم يحدد ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، وجهته المقبلة، ولم يكشف يوفنتوس أيضًا عن مدربه الجديد، كما يكتنف الغموض مصير مدربي مدينة ميلانو بعد نهاية مثيرة للدوري الإيطالي وتأهل إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا وإخفاق ميلان.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط مع الوصول إلى خط النهاية في موسم الدوري الإيطالي:

* أين سيذهب أليغري؟

لم يكشف أليغري الكثير عن مستقبله بعدما أنهى مسيرته مع يوفنتوس التي امتدت لخمس سنوات بالهزيمة 2-صفر أمام سامبدوريا.

وقال أليغري: ”سأختار المنصب الذي أشعر فيه بالسعادة، وأستطيع أن أحقق من خلاله نتائج مهمة. أرحل دون أي ندم. لقد قدمت أفضل ما لدي وأريد أن أشكر الجميع على هذه السنوات. أغادر يوفنتوس وهو يملك فرصة رائعة للفوز بالدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي“.

وأضاف: ”لم أحصل على أي عروض لذا قد أتوقف لعام واحد.. هذا لا يجعلني أشعر بالقلق لأني أعمل منذ 16 عامًا متتاليًا“.

* من سيتولى قيادة يوفنتوس؟

وفقًا لصحيفة ”توتوسبورت“ في تورينو فإن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي هو صاحب الفرصة الأكبر على حساب سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو.

ونفى فابيو باراتيشي مدير يوفنتوس تقارير تحدثت عن محاولة التعاقد مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ووصفها بالغريبة.

وذكرت تقارير أيضًا أن يوفنتوس قد يتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، أو سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا.

وقال باراتيشي: ”لدينا أفكار واضحة ونحن نقيم الموقف. إلى حين انتهاء كل المسابقات سيكون من الإنصاف أن نصمت احترامًا للجميع“.

وأضاف: ”لا نريد أن نتسبب في فوضى، أو نظهر بشكل أفضل من أي طرف آخر نحن فقط نريد أن نبني أفضل تشكيلة ممكنة“.

* غموض حول مستقبل سباليتي

يكتنف الغموض مستقبل لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان، رغم نجاحه في التأهل إلى دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي بفوزه 2-1 على إمبولي.

واحتاج إنتر إلى هدف قرب النهاية من راديا ناينغولان؛ ليحقق الانتصار المطلوب قبل تسع دقائق من النهاية ويحتل المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن ميلان.

ولم يقدم سباليتي نفسه، إجابة واضحة بخصوص مستقبله بعد المباراة، وسط تكهنات عديدة بتوصل النادي إلى اتفاق مع أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق.

وقال سباليتي: ”أنا في منصب أريد البقاء فيه، وأتصرف بهذه الطريقة لذا أتحلى بالهدوء“.

وتذكر سباليتي أيضًا أن يوفنتوس أعلن رغبته في الإبقاء على أليغري قبل أن ينفصل الطرفان بعد شهر واحد.

وأضاف: ”أندريا أنيلي (رئيس يوفنتوس) قال إنه لن يتغير أي شيء وبعد ذلك تغير كل شيء، أعتقد أنه يمكن التعلم من هذا الموقف“.

* منصب غاتوزو أيضًا على المحك

وينتظر جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، لمعرفة مصيره بعد الإخفاق في التأهل إلى دوري الأبطال بفارق نقطة واحدة.

وأكد غاتوزو أنه بذل قصارى جهده على مدار 18 شهرًا في تدريب النادي الذي قضى مسيرته في كلاعب أيضًا.

وقال لاعب وسط إيطاليا السابق: ”خلال هذه الفترة لم أتمكن من النوم كثيرًا وكنت أعاني ذهنيًا. بسبب الماضي الخاص بي أشعر بمسؤولية كبيرة في تدريب هذا النادي“.

ولم يكشف ميلان عن مصير غاتوزو بعد، وقال إيفان غازيديس، المدير التنفيذي: ”نحن محبطون بسبب الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا. يجب أن نخصص الأيام القليلة المقبلة لتحليل الموسم بأكمله ثم نقرر بخصوص الخطوات المقبلة لنمو نادينا“.

* غاسبريني يلمح إلى مؤشرات في تشكيلة أتلانتا

رغم قيادة أتلانتا إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة ألمح المدرب جيان بييرو غاسبريني إلى أنه سيستمر فقط لو تم تعزيز التشكيلة بعناصر أفضل.

وقال المدرب عقب الفوز 3-1 على ساسولو واحتلال المركز الثالث: ”الليلة نحتفل وغدًا نتحدث عن المستقبل.

”إذا بقينا كما نحن فإنه سيتقدم الآخرون علينا؛ لأن كرة القدم تمضي قدمًا وليست ثابتة.

”إذا كنا سنلعب في دوري الأبطال فنحن نحتاج إلى تشكيلة قادرة على الظهور بشكل جيد وليس إحراج أنفسنا أو الكرة الإيطالية“.

وتقتصر خبرة غاسبريني في دوري الأبطال على مباراة واحدة في 2010 عندما خسر فريقه السابق إنتر على أرضه 1-صفر أمام طرابزون سبور. وأقيل من منصبه بعد خمس مباريات.