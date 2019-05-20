بحضور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. تعرّف على التشكيلة المثالية للدوريات الـ5 الكبرى (صورة)

أعلن موقع ”WhoScored“، المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم التشكيلة المثالية للدوريات الـ5 الكبرى للموسم 2018/2019.
وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 3 لاعبين من الدوري الألماني، و3 لاعبين من الدوري الإيطالي، ولاعبين اثنين من كل من الدوري الإنجليزي والفرنسي، ولاعب من الدوري الإسباني.
وتواجد على رأس التشكيلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.
وفيما يلي التشكيلة المثالية للموسم 2018/2019، بحسب موقع“WhoScored“.
حراسة المرمى: أليسيو كراجنو (كالياري الإيطالي).
الدفاع: مارسيل هالستينبيرغ، وزميله ويلي أوربان (لايبزيغ الألماني)، وفيرجيل فان ديك (ليفربول الإنجليزي)، وغوشوا كيميش (بايرن ميونخ).
الوسط: إدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي)، وأليخاندرو غوميز (أتلانتا الإيطالي)، وتيغي سافانير (نيس الفرنسي)، وليونيل ميسي (برشلونة الإسباني.)
الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، وكيلياني مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).