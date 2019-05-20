بحضور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. تعرّف على التشكيلة المثالية للدوريات الـ5 الكبرى (صورة)

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التشكيلة المثالية شهدت تواجد 3 لاعبين من الدوري الألماني، و3 لاعبين من الدوري الإيطالي، ولاعبين اثنين من كل من الدوري الإنجليزي والفرنسي، ولاعب من الدوري الفرنسي، ولاعب من الدوري الإسباني.