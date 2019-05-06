تعرف على أغلى لاعب شاب في العالم حسب المركز الدولي للدراسات الرياضية

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية لائحة بأسعار 50 لاعبًا شابًا تحث 20 عامًا كما هو متوقع لهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتصدر القائمة الإنجليزي جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند البالغ 19 سنة.

وقدر المركز ثمن النجم الإنجليزي الشاب بمبلغ 150 مليون يورو مبتعدًا بفارق كبير عن لاعب آرسنال الفرنسي ذي الأصول المغربية ماثيو جندوزي البالغ 20 سنة والذي قدر ثمنه بـ70،1 مليون يورو.

وجاء نجم روما الشاب نيكولو زانيولو ثالثًا بقيمة بلغت 67،4 مليون يورو والألماني كاي هافيرتز رابعًا بقيمة بلغت 64،3 مليون يورو والإنجليزي ديكلان رييس مدافع ويستهام يونايتد البالغة قيمته 64،2 مليون يورو خامسًا.

وحل الحارس الإيطالي جانلويجي دونادوما لاعب ميلان سادسًا بقيمة بلغت 59،4 مليون يورو.

وأصبحت الفرق الكبرى تتنافس بقوة على المواهب الشابة حيث يعتبر جادون سانشو هدفًا لعدة فرق كبرى في أوروبا وخصوصًا في إنجلترا كما يحاول يوفنتوس خطف نجم روما الشاب نيكولو زانيولو وهو ما جعل سعرهم في السوق يرتفع لأرقام كبيرة.