أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية: تطورات حالة قلب كاسياس.. وميسي يدمر فريقًا قويًّا لليفربول (صور)

شكل نصف النهائي الثاني لدوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأزمة القلبية للأسطورة إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

الصحف الإسبانية

ماركا

اختارت ماركا الاهتمام بالحارس إيكر كاسياس والأزمة القلبية التي تعرض لها خلال تدريبات فريقه بورتو ونشرت صورته في المستشفى ورسالته التي طمأنت محبيه خاصة، وعشاق كرة القدم بشكل عام.

كما كتبت عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا :“ ميسي يدمر فريقًا قويًّا لليفربول .“

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ليفربول 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ برشلونة يضع قدَمًا في نهائي مدريد “ معتبرة أن النتيجة رائعة.

كما اهتمت الصحيفة بالأزمة القلبية للحارس إيكر كاسياس وأكدت أنه اجتاز مرحلة الخطر من خلال رسالته لجماهيره.

الموندو ديبورتيفو

وصفت الصحيفة فوز برشلونة على ليفربول 3-0 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكونه “ خطوة عملاقة “ نحو نهائي مدريد.

كما تحدثت عن الأزمة القلبية للحارس إيكر كاسياس وخروجه من مرحلة الخطر.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بخسارة ليفربول أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا متحدثة عن كون الثنائي سواريز وميسي حطما الفريق الإنجليزي.

وكتبت الصحيفة “ سواريز لعب دورًا مهمًّا، ثم ميسي قام بتمزيقهم ”.

وتحدثت الصحيفة عن إصابة البلجيكي فيرتونخين وكتبت :“ يان يواجه اختبارات الدماغ ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

وصفت الصحيفة الفرنسية فوز برشلونة على ليفربول بفضل تألق ليونيل ميسي بهدفين : ”شيطاني “ في إشارة لهدفه الثالث الرائع.

كما اهتمت بتعادل موناكو أمام رين وكتبت :“ فالكاو يهدئ موناكو ”.

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الفرنسية الشهيرة عددها الأسبوعي لبضع قضايا أولاها استفتاء بين 100 لاعب حول مَن هو المحلل الرياضي المحبوب والمكروه؟.

كما تحدثت عن إنجاز رين الذي توج بكأس فرنسا وبقاء الألماني توماس توخيل في منصبه مدربًا لباريس سان جرمان رغم الإخفاق.