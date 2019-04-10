ميلان يتلقى صفعة جديدة‎

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ إحالة فريق ميلان الإيطالي إلى غرفة التحكيم المسؤولة عن النظر في العقوبات، لعدم احترام الفريق لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، عبر موقعه الرسمي، بيانًا يؤكد أن فترة مراقبة ”يويفا“ للنادي الإيطالي، في المواسم الثلاثة الماضية، بجانب الموسم الحالي أيضًا، أثبتت فشل ميلان في الامتثال لمتطلبات وقواعد النزاهة المالية.

وقال البيان، إن ميلان لم يلتزم بمتطلبات المعادلة خلال فترة المراقبة المقررة في الموسم الحالي، مؤكدًا أنه لن يقدم أي تعليقات إضافية بخصوص هذه المسألة حتى يتم اتخاذ قرار من قبل غرفة التحكيم في هذه القضية.

وأصبح ميلان أحد الأوجه المألوفة في قضايا انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، إذ عوقب من قبل بالحرمان من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يستأنف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، ويلغي العقوبة.

وكان يويفا جدد تهديده لميلان بالاستبعاد من البطولات الأوروبية في حال لم يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف حتى نهاية يونيو من العام 2021.