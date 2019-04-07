أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمسة الكبرى

سيطرت ردود الفعل على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، الليغا، على تقارير الصحف الأوروبية الأحد، في ظل الأحداث الساخنة التي شهدتها، بينما كانت باقي التقارير تتجه نحو سوق الانتقالات الصيفية كالعادة، في ظل الإشاعات المحيطة بالعديد من النجوم في الميركاتو، والصفقات المتوقعة والمنتظرة لأندية القمة في أوروبا.

تقرير كوستا ومصير كوتينيو

كانت واقعة طرد المهاجم دييغو كوستا في صدارة اهتمامات الصحافة الإسبانية بشكل خاص، بعد أن نال كوستا بطاقة حمراء مباشرة من حكم المباراة ”خيسوس مانزانو“ في الدقيقة الـ 28 من اللقاء، الذي انتهى لصالح البلوغرانا بهدفي سواريز وميسي.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم، إن تقرير حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، أكد أن دييغو كوستا وجه ألفاظاً نابية إلى الحكم، و“سبّه“ بأمه.

ويواجه كوستا خطر الإيقاف من 4 إلى 8 مباريات في الليغا، ويبدو أنه سيتعرض للعقوبة القصوى في ظل التقرير الذي كتبه حكم المباراة.

وفي سياق متصل، وجَّه البرازيلي فيليبي كوتينيو صدمة قوية للأندية الراغبة في التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، وأكد أنه لا ينوي الرحيل عن برشلونة.

وظلّ كوتينيو لفترة طويلة مثار حديث الصحافة الأوروبية، في ظل الشكوك المحيطة بمستقبله، نتيجة تراجع مستواه، وغيابه في بعض المباريات عن التشكيل الأساسي لبرشلونة.

ولكن كوتينيو، الذي شارك في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وخرج في الدقيقة الـ80، رفض جميع التقارير التي تتحدث عن رحيله من البارسا بنهاية الموسم.

وقال كوتينيو: ”هذا هو موسمي الثاني هنا في برشلونة، حققت العديد من الألقاب برفقة الفريق، وأملك الطموح لتحقيق المزيد، أنا سعيد في إسبانيا، وألعب في أفضل نادٍ هنا“.

وأضاف بقوله: ”تركيزي مع برشلونة بشكل كامل، العودة إلى إنجلترا ليست ضمن حساباتي على الإطلاق“.

وأشارت تقارير إلى رغبة ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد مع كوتينيو، حال عدم استمرار اللاعب برفقة برشلونة.

حلم بوغبا

تلقت آمال نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة قوية، بعد أن أشارت تقارير إلى أن إدارة المانيو ترفض -تمامًا- بيع الفرنسي الدولي بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت بوغبا أنه لن يرحل هذا الموسم إلى ريال مدريد، أو أي ناد آخر.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إد وودوارد، رفض بشكل حاسم مناقشة أي عروض مقدمة لنجم الفريق الفرنسي بول بوغبا بنهاية الموسم الجاري، ويتمسك بجميع نجوم الفريق، بمن فيهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا“.

ومضت تقول: ”وودوارد أعلنها صراحة أن بوغبا لن يرحل وكذلك دي خيا، لأن إدارة المانيو ترغب في بناء فريق يستطيع المنافسة على البطولات والعودة إلى منصات التتويج محليًّا وأوروبيًّا، وهذا لم يحدث إلا بالحفاظ على القوام الرئيس للفريق، ودعمه بصفقات مميزة، وليس هدمه بالاستغناء عن أبرز نجومه“.

وتابعت بقولها: ”رسالة إدارة مانشستر يونايتد إلى بوغبا واضحة، إنه بالفعل يلعب لنادٍ كبير في أوروبا، ولا توجد أي نية لبيعه بنهاية الموسم“.

رونالدو يعود

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى التدريبات الجماعية، قبل مباراة البيانكونيري مع منافسه أياكس الهولندي، يوم الأربعاء المقبل.

وحسب شبكة ”سبورت ميدياست“ فإن رونالدو شارك في تدريبات يوفنتوس الجماعية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتعافى قبل مواجهة أياكس.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على أياكس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم الـ16 من إبريل في تورينو.

وأضافت الشبكة أن البرازيلي دوغلاس كوستا، سيكون جاهزًا لمباراة يوفنتوس وأياكس، بعدما تعافى من الإصابة، في حين يحيط الغموض بموقف إيمري كان، بعد إصابته أمام ميلان مساء السبت في الدوري الإيطالي.

مربع ذهبي مشتعل ومفاجأة واتفورد

ضرب واتفورد موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس إنجلترا، بعد فوزه الدرامي على وولفرهامبتون 3-2، في نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة النهائية يوم الـ18 من مايو على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن.

وأشعل إيفرتون الصراع على المربع الذهبي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد فوزه على أرسنال بهدف نظيف.

وأصبح الصراع على أشده بين توتنهام وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لحجز مقعدين فقط متبقيين في المراكز الأربعة الأولى للبريمييرليغ، والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن حجز ليفربول ومانشستر سيتي المركزين الأول والثاني ”فلكيًّا“.