عناوين الصحف الرياضية العالمية: ميسي وسواريز يسدلان الستار.. ومويس كين ينقذ يوفنتوس

شكل فوز نادي برشلونة على أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإسباني واقترابه من حسم لقب الليغا، وفوز يوفنتوس على ميلان في قمة إيطاليا مع تألق مويس كين، المهاجم الشاب، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحافة بتألق كريم بنزيما الذي أنقذ ريال مدريد أمام إيبار، وقمة إيطاليا الثانية بين إنتر ميلان وأتلانتا.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، واقترابه من الحفاظ على لقب الليغا، وكتبت: ”أبطال (يبقى فقط تحديد التاريخ)“، مع الإشارة لتألق الحارس يان أوبلاك وطرد دييغو كوستا.

كما اهتمت الصحيفة بفوز إسبانيول على جيرونا في ديربي كتالوني صغير والفوز الصعب لريال مدريد أمام إيبار.

سبورت

بدورها اختارت الصحيفة، برشلونة كعنوان بارز لصفحتها الأولى، مؤكدة أن الفريق الكتالوني حسم لقبًا جديدًا لليغا بفوزه على مطارده المباشر بفضل هدفين لسوايز وميسي.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز ريال مدريد الصعب على إيبار، وكتبت: ”بنزيما أنقذ ريال مدريد“، كما اهتمت بديربي كالتونيا الصغير الذي شهد فوز إسبانيول على جيرونا.

ماركا

اختارت الصحيفة المدريدية التركيز على فوز ريال مدريد الصعب على إيبار واستمرار معاناة الفريق الملكي وكتبت: ”بنزيما وعشرة لاعبين آخرين“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في القمة، وكتبت: ”لقب جديد لليغا في الجيب“.

آس

ركزت الصحيفة على قرب حسم برشلونة للقب الليغا، وكتبت: ”ميسي وسواريز يسدلان الستار“، في إشارة لابتعاد المتصدر بفارق 11 نقطة، كما تحدثت عن طرد دييغو كوستا في الدقيقة الـ 28 بعد سبّه الحكم.

كما تحدثت عن ”ريمونتادا“ ريال مدريد أمام إيبار واعتبرت أن الفرنسي كريم بنزيما كان صانع الفوز بتسجيله هدفين بالرأس.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تألق المهاجم الشاب مويس كين وقيادته يوفنتوس للفوز على ميلان، والاقتراب من لقب جديد للدوري الإيطالي.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان وأتلانتا، والذي قد يمنح الأول فرصة الابتعاد بفارق جيد عن منافسيه على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما أكدت الصحيفة أن سباليتي يبقى على بعد 7 نقاط من المركز الثاني.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بهزيمة أولمبيك ليون أمام ديغون بميدانه، وكتبت: ”أسبوع في الجحيم“، إذ خرج الفريق -أيضًا- من نصف نهائي كأس فرنسا.

كما اهتمت الصحيفة بمشاكل أولمبيك مارسيليا، والذي ابتعد عن حلم لعب دوري أبطال أوروبا.