يوفنتوس يتحدى ريال مدريد في صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أكد لجماهير النادي أن الإدارة ستبذل قصارى جهدها من أجل التعاقد مع مبابي.

وأصبح مبابي محط أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أكد رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أنه يرغب في ضم اللاعب إلى الميرينغي.

وردًا على سؤال حول اللاعب الذي يتمنى ضمه إلى ريال مدريد ما بين مبابي والبرازيلي نيمار، قال بيريز: ”أودّ أن أضم اللاعبين إلى الفريق“، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الريال.

وأحرز مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، 29 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات التي شارك فيها، ولا يتفوق عليه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الذي سجّل 36 هدفًا، بحسب إحصائيات موقع ”ترانسفر ماركت“.

وكان مبابي، قد أكد في تصريحات خلال الأسبوع الجاري، أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وأشار إلى رغبته في الاستمرار رفقة فريقه.

وتابع: ”موقفي لم يتغير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وبغض النظر عن المشكلات التي صاحبت وداع البطولة، فإنني أؤكد استمراري في سان جيرمان، وهذا الأمر لم يتغير“.