تشكيلة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الرسمية في دوري أبطال أوروبا

كشف ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيلة فريق المباراة، اليوم الثلاثاء، أمام أتليتكو مدريد.

ويحل ”الروخي بلانكوس“ ضيفًا على ”السيدة العجوز“، لخوض لقاء إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”آليانز ستاديوم“.

وضمت تشكيلة يوفنتوس:

تشيزني، سبينازولا، كيلليني، بونوتشي، جواو كانسيلو، ماتويدي، بينايتش، إيمري تشان، كريستيانو رونالدو، ماريو ماندذوكيتش، بيرنارديسكي.

فيما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد تشكيلة تضم:

أوبلاك، خوانفران، جودين، خيمينيز، آرياس، توماس ليمار، ساؤول، رودريغو، غريزمان، موراتا، كوكي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز أتليتكو مدريد بنتيجة (2-0)، على ملعبه ”واندا ميتروبوليتانو“.