غاتوزو‭ ‬يفلت من عقوبة إيقاف بعد طرده في مباراة ميلان وكييفو

أفلت جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، من عقوبة إيقاف كانت ستبعده عن مباراة قمة أمام إنتر ميلان، الأسبوع المقبل، بعد طرده أمام كييفو مطلع الأسبوع، وتم الاكتفاء بتحذيره وتغريمه ماليًا.

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء: إن غاتوزو ”ترك المنطقة الفنية وقام بإشارة استفزازية للاعب منافس“، خلال الانتصار 2-1 على مستضيفه كييفو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم السبت.

وتم تغريم غاتوزو 15 ألف يورو (16932 دولارًا) ونال تحذيرًا.

ويحتل ميلان المركز الثالث وسيواجه إنتر ميلان الرابع على ملعب سان سيرو، يوم الأحد.

وتم إيقاف جيان بييرو غاسبريني، مدرب أتلانتا، مباراة واحدة لدفعه مسؤولًا في سامبدوريا في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد طرده في انتصار فريقه 2-1، يوم الأحد؛ بسبب احتجاجه على ركلة جزاء تم احتسابها لأصحاب الأرض.

وقال غاسبريني خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”أعرف ماسيمو إينكا (الأمين العام لنادي سامبدوريا) جيدًا، وكان في مواجهتي وسد الطريق أمامي. دفعته برفق جانبًا.. هذا ما حدث، البقية مجرد أغنية كبيرة ورقص“.

ومع ذلك، فإن سامبدوريا منح رواية مختلفة. وقال أنطونيو رومي، مدير النادي: ”لم يكن هناك أي غناء أو رقص أو استفزاز. كان هناك شهود أخبروني أنه كانت هناك صفعة. سيقوم الاتحاد بمهمته“.

واعتذر غاتوزو، يوم الإثنين، بعد نشر فيديو للواقعة على العديد من مواقع الإنترنت.