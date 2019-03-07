رسميًا.. روما يقيل مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو (صورة)

رسميًا.. روما يقيل مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، رسميًا، انفصاله عن مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو.

ويأتي انفصال روما عن إيزيبيو دي فرانشيسكو بعد خروج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 3/1 أمام بورتو، بعد أن فاز النادي الإيطالي 2/1 في مباراة الذهاب.

وقال روما، في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”نشكر المدرب على العمل الذي أنجزه على مقاعد البدلاء ونتمنى له الأفضل في المستقبل“.

ونقل موقع روما عن جيمس بالوتا رئيس روما قوله: ”أود أن أشكر دي فرانشيسكو على جهوده، لقد عمل دائمًا بشكل مهني ووضع مصالح النادي فوق جميع المصالح الشخصية. نتمنى له الأفضل في مسيرته“.

وبدأ دي فرانشيسكو، الذي فاز كلاعب بلقب الدوري الإيطالي مع روما العام 2001، مسيرته مع روما كمدرب العام 2017.

كما قاد دي فرانشيسكو نادي روما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما حقق ريمونتادا رائعة على برشلونة، إذ فاز النادي الكتالوني 4/1 في ذهاب ربع النهائي، قبل أن يفوز روما 3/0 في الإياب.

ويحتل روما المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي.

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