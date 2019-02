نيكولو زانيولو نجم روما يطالب والدته بالكف عن نشر صورها المثيرة (شاهد)

View this post on Instagram

نيكولو زانيولو نجم روما يطالب والدته بالكف عن نشر صورها المثيرة . . اضطر نيكولو زانيولو، نجم نادي روما الصاعد، أن يذكر والدته بعمرها بعدما دأبت على نشر صور مثيرة لها عبر حسابها على انستغرام. وتتباهى فرانشيسكا كوستا والدة زانيولو، البالغ عمرها 41 عامًا، بأن لها أكثر من 169 ألف متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها تعرضت لثورة غضب من نجلها بعد الصور المثيرة التي تنشرها على حسابها. . . #إرم_نيوز #روما #نادي_روما #نيكولو_زانيولو #صور #نشر_صور #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #مشاهير #رياضة #فرانشيسكا_كوستا #كرة_القدم #sport #nicolo_zaniolo #francesca_costa #roma