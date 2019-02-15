نيكولو زانيولو نجم روما يطالب والدته بالكف عن نشر صورها المثيرة (شاهد)

اضطر نيكولو زانيولو، نجم نادي روما الصاعد، أن يذكر والدته بعمرها بعدما دأبت على نشر صور مثيرة لها عبر حسابها على انستغرام.

وتتباهى فرانشيسكا كوستا والدة زانيولو، البالغ عمرها 41 عامًا، بأن لها أكثر من 169 ألف متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها تعرضت لثورة غضب من نجلها بعد الصور المثيرة التي تنشرها على حسابها.

وأحرز الشاب زانيولو هدفين، ليمنح روما الفوز 2-1 على ضيفه بورتو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وواصل اللاعب، البالغ عمره 19 عامًا، التألق هذا الموسم وسجل مرتين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني، ليصبح أصغر لاعب إيطالي يسجل هدفين في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

وشارك المهاجم الشاب في 22 مباراة مع روما في كافة المسابقات هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف ويتطلع للانضمام للمنتخب الإيطالي.

وقال عقب المباراة: ”هذه ليلة مذهلة. ليس لدي كلمات أقولها ولم أتوقع أبدًا مثل هذا الأمر. ورغم ذلك نحن على موعد مع مباراة الإياب، ولم يكن من المفترض أن نستقبل هذا الهدف. لم نمنح بورتو تقريبًا أي فرصة ويجب تكرار ذلك في مباراة الإياب حتى نتأهل“.

وعقب شهرته في ناديه واحتمالية انضمامه للمنتخب الإيطالي، طلب من والدته الحد من صورها ”سيلفي“ على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية أن زانيولو علق على الصورة الأخيرة التي نشرتها والدته على حسابها في انستغرام، وقال: ”أوقفوا أمي. ماذا تفعلين في هذه الصور؟ عمرك 40 عامًا“.

ويرى البعض أن زانيولو هو خليفة أسطورة روما وإيطاليا فرانشيسكو توتي، وقد كشفت والدته مؤخرًا عن إحراجها لنجلها حينما شاهدا توتي.

وقالت: ”رأيته في المرة الأولى التي كنا فيها في تريغوريا. لقد جاء إلينا وبدأت في البكاء. ”قال لي:“ لماذا تبكي من أجلي؟ ”لم أستطع أن أتكلم. ”قال لي نيكولو:“ ماذا تفعلين بي؟ كان هناك أيضًا زوجي إيغور الذي ضحك“.