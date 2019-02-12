مارسيلو: سأرحل عن نادي ريال مدريد في هذه الحالة

كشف النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء حول رغبة مارسيلو في الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم، والانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الجاري من النادي الملكي.

وقال مارسيلو، في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، اليوم الثلاثاء: ”سأرحل عن ريال مدريد في حالة واحدة فقط“.

وأضاف بقوله: ”سأرحل عندما لا أكون موضع ترحيب في ريال مدريد، وقتها لن يكون لي مكان في الميرينغي“.

وتابع بقوله: ”أثق في نفسي وفي قدراتي، وأعمل بكل جد مع ريال مدريد، ولم أفكر مطلقًا في الرحيل، ولا توجد أي أسباب تدفعني إلى مجرد التفكير في التغيير الآن.. سأرحل عندما أكون حزينًا، وأنا حاليًا سعيد في ريال مدريد“.

وكانت تقارير إيطالية وإسبانية قد أشارت إلى أن مارسيلو اتفق بالفعل مع مسؤولي يوفنتوس على الانضمام إلى البيانكونيري بدءًا من الموسم المقبل، مقابل 12 مليون يورو في العام.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس عرض 45 مليون يورو على ريال مدريد لضم مارسيلو.