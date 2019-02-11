ترتيب الحذاء الذهبي.. أغويرو وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح يلاحقون ميسي

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في التسجيل خلال لقاء فريقه أمام أتلتيك بلباو في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني ليتوقف رصيده عند 21 هدفًا يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإسباني وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وتوقف رصيد ميسي عند 42 نقطة من 21 هدفًا متبوعًا بالفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي فشل بدوره في تسجيل أي هدف خلال هذه الجولة، وهو ما سمح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، للالتحاق به في المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 18 هدفًا.

وفي المركز الرابع يوجد 3 لاعبين وكلهم سجلوا خلال نهاية الأسبوع وكان أبرزهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل ”هاتريك“ في مرمى تشيلسي ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا و34 نقطة.

وسجل المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، هدفًا والأوروغوياني إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، هدف ليرفعا رصيدهما إلى 17 هدفًا و34 نقطة ويلتحقا بدورهما بالمركز الرابع.

ترتيب المراكز الأولى في ترتيب الحذاء الذهبي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 21 هدفًا – 42 نقطة

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) والفرنسي كلياني مبابي (باريس سان جيرمان): 18 هدفًا – 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) والأوروغوياني إيدينسون كافاني (باريس سان جيرمان): 17 هدفًا – 34 نقطة.