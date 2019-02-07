جوزيه مورينيو يبدأ التفاوض مع إنتر ميلان

دخل جوزيه مورينيو في مفاوضات مع بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، بشأن توليه منصب المدير الفني للنادي الإيطالي للمرة الثانية.

ولا يزال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير إنتر، بعد قيادة الفريق لثلاثية تاريخية في 2010.

وأقيل المدير الفني البرتغالي البالغ عمره 56 عامًا من يونايتد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويتطلع إلى العودة للتدريب وقد عقد مفاوضات مع إنتر ميلان، يوم الخميس.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية: إن مورينيو رفض بالفعل عرضًا لتدريب بنفيكا، ومن المفهوم أنه يبحث في كافة الخيارات المتاحة أمامه لحين نهاية الموسم الحالي.

ويأمل إنتر في عودة مورينيو، خاصة وأنه نجح قبل تسع سنوات في قيادة الفريق للقب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا أيضًا.

ومن المرشحين لقيادة إنتر أيضًا أنطونيو كونتي، في ظل زيادة الضغوط على المدير الفني الحالي لوتشيانو سباليتي، بعد تراجع نتائج الفريق، رغم أنه يحتل المركز الثالث في الترتيب، إلا أنه يتأخر بفارق 20 نقطة كاملة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

وهناك شعور بأن مورينيو يمكنه النجاح في تقليص هذه الفجوة، وهو ما أكده رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي.

وقال موراتي في رده على سؤال بشأن إمكانية عودة مورينيو مجددًا إلى إنتر: “أود عودة مورينيو مرة أخرى إلى الإنتر؟ نعم، أنا مغرم جدًا به. ومع ذلك، سنمنح الوقت لسباليتي لإثبات جدارته. دييغو سيميوني؟ أنا أحبه أيضًا، ولكن مورينيو هو المدرب الاستثنائي”.