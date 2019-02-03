مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والسعودي، والكونفدرالية الأفريقية.

وفيما يأتي أبرز مباريات، اليوم الأحد، الـ 3 من فبراير، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كأس الكونفدرالية

غورماهيا الكيني ضد الزمالك، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، قناة “beIN SPORTS HD 1”.

النجم الساحلي ضد الصفاقسي التونسي، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، قناة “beIN SPORTS HD 1”.

أوثو دويو الكونغولي ضد نهضة بركان المغربي، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 7.

الهلال السوداني ضد أشانتي كوتوكو الغاني، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 7.

حسنية أكادير ضد الرجاء الرياضي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، قناة “beIN SPORTS HD 1”.

نصر حسين داي الجزائري ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد الساعة الـ 4:05 بتوقيت القاهرة، الـ 5:05 بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي ضد آرسنال، الساعة الـ 6:30 بتوقيت القاهرة، الـ 7:30 بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ألافيس، الساعة الـ 21:45 بتوقيت القاهرة، الـ 22:45 بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد، الساعة الـ 5:15 بتوقيت القاهرة، الـ6:15 بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي

روما ضد ميلان، الساعة الـ 21:30 بتوقيت القاهرة، الـ22:30 بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان ضد بولونيا، الساعة الـ 7:00 بتوقيت القاهرة، الـ8:00 بتوقيت السعودية، قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري السعودي

الفيصلي ضد الحزم، الـ02:40 بتوقيت القاهرة، الـ03:40 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناتي دوري بلس وKsa Sports.

أحد ضد الاتفاق، الساعة الـ07:15 بتوقيت القاهرة، الـ08:15 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناتي دوري بلس وKsa Sports.