ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل يوفنتوس وبارما (صورة)

انتزع فريق بارما، يوم السبت، تعادلا مثيرا من مضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإيطالي.

جاء الشوط الأول أقل إثارة، ونجح يوفنتوس من التقدم بهدف عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

انقلب الحال في الشوط الثاني، الذي حول المباراة لتكون واحدة من المباريات المثيرة كرويا.

إذ أضاف يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق دانيلي روجاني في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقتين قلص بارما الفارق بهدف عبر أنتونيو باريلا، قبل أن يعود رونالدو بعدها بدقيقتين فقط ليضيف الثالث لليوفي والثاني الشخصي له.

واستمرت محاولات بارما للعودة من جديد إلى اللقاء، وهو ما نجح فيه الفريق بتسجيل هدفين عبر الإيفواري كواسي جيرفينهو في الدقيقتين 74 و90+3 ليتعادل لفريقه مع اليوفي.

بهذه النتيجة، يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن نابولي، فيما يحتل بارما المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.