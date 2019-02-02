أهداف مباراة يوفنتوس وبارما.. 3-3 (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره بارما، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي.
يجمع اللقاء بين يوفنتوس الجريح بعد خروجه من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد أتالانتا، لكنه ما زال في صدارة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ12 وفي رصيده 28 نقطة.
يوفنتوس 1 × 0 بارما | هدف كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/jaaMSJZzWF
— @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019
وفي الدقيقة 62 سجل دانيلي روجاني الثاني لليوفي.
@OnsidearV pic.twitter.com/4YMC1Lhmqa
— goooooal (@goooooal4) February 2, 2019
زفي الدقيقة 64 قلص أنتونيو باريلا النتيجة لبارما.
@OnsidearV pic.twitter.com/u8uCdS4PvI
— goooooal (@goooooal4) February 2, 2019
وسجل كريستيانو رونالدو الثالث لرونالدو في الدقيقة 66.
@OnsidearV pic.twitter.com/rZC6grUNjq
— goooooal (@goooooal4) February 2, 2019
وفي الدقيقة 74 سجل كواسي جيرفينهو الثاني لبارما.
@OnsidearV pic.twitter.com/idzlxisNsL
— goooooal (@goooooal4) February 2, 2019
وفي الدقيقة 93 سجل كواسي جيرفينهو التعادل لبارما.
@OnsidearV pic.twitter.com/JOolxKHzNK
— goooooal (@goooooal4) February 2, 2019
شهدت قائمة أليغري المستدعاة لمواجهة بارما، استعادة سلاح مهم وهو المهاجم الكراتي ماريو ماندزوكيتش، لكن في المقابل يغيب جيورجيو كيليني، و ليوناردو بونوتشي.
وكان يوفنتوس ينتظر الأسوء بعد إصابة ماندزوكيتش حيث كان يتوقع غيابه لعدة أشهر بسبب إصابة في الفخذ، لكن مخاوف السيدة العجوز لم تتحقق، وانضم النجم الكرواتي إلى كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، ودوغلاس كوستا، ومويس كين، وفيدريكو برنارديسكي، في هجوم يوفنتوس.
في المقابل، غاب عن القائمة جيورجيو كيليني، وليوناردو بونوتشي، بسبب عدم تعافيهما بعد للحاق بزيارة بارما، إذ يعانيان من مشكلة في الكاحل، والقدم، تواليا.