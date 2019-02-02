أهداف مباراة يوفنتوس وبارما.. 3-3 (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره بارما، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

يجمع اللقاء بين يوفنتوس الجريح بعد خروجه من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد أتالانتا، لكنه ما زال في صدارة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ12 وفي رصيده 28 نقطة.

يوفنتوس 1 × 0 بارما | هدف كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/jaaMSJZzWF — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

وفي الدقيقة 62 سجل دانيلي روجاني الثاني لليوفي.



زفي الدقيقة 64 قلص أنتونيو باريلا النتيجة لبارما.



وسجل كريستيانو رونالدو الثالث لرونالدو في الدقيقة 66.



وفي الدقيقة 74 سجل كواسي جيرفينهو الثاني لبارما.

وفي الدقيقة 93 سجل كواسي جيرفينهو التعادل لبارما.

شهدت قائمة أليغري المستدعاة لمواجهة بارما، استعادة سلاح مهم وهو المهاجم الكراتي ماريو ماندزوكيتش، لكن في المقابل يغيب جيورجيو كيليني، و ليوناردو بونوتشي.

وكان يوفنتوس ينتظر الأسوء بعد إصابة ماندزوكيتش حيث كان يتوقع غيابه لعدة أشهر بسبب إصابة في الفخذ، لكن مخاوف السيدة العجوز لم تتحقق، وانضم النجم الكرواتي إلى كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، ودوغلاس كوستا، ومويس كين، وفيدريكو برنارديسكي، في هجوم يوفنتوس.

في المقابل، غاب عن القائمة جيورجيو كيليني، وليوناردو بونوتشي، بسبب عدم تعافيهما بعد للحاق بزيارة بارما، إذ يعانيان من مشكلة في الكاحل، والقدم، تواليا.