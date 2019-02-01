بعد فشل انتقاله.. لوشيانو سباليتي يهاجم إدارة إنتر ميلان ويتهم آرسنال بالخداع بسبب بيريسيتش

انتقد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي إعلان بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي رغبة إيفان بيريسيتش في الرحيل عن النادي ما أثّر على الفريق وأدّى لوداعه كأس إيطاليا.

وودّع إنتر ميلان كأس إيطاليا بعد خسارته بركلات الترجيح أمام لاتسيو في دور الـ 8، الخميس، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/1.

وقال سباليتي لمحطة “راي” الرياضية عقب الخسارة: “كان بيريسيتش على مقاعد البدلاء وتعرض لصيحات استهجان من الجماهير بعد إعلان ماروتا طلب اللاعب للرحيل إلى آرسنال”.

“هذه قصة تتكرر خلال فترة الانتقالات لكنه لاعب محترم ويفهم دوره جيدًا، لكن حالته الذهنية لم تكن على ما يرام. تلقى اللاعب عرضًا مثيرًا للإعجاب وتم إغراؤه. ومع ذلك أدرك أنه لم يكن عرضًا حقيقيًا، وأنه تعرض للخداع فتراجع للخلف. وسيستأنف التدريبات وبمجرد استعادة تركيزه سيعود للمباريات”.

وأضاف سباليتي: “لا أعرف ما إذا كانت فكرة جيدة أم لا إعلان رغبة بيريسيتش في الرحيل، لكن اللاعب تلقى عرضًا مهمًا وقال إنه يود الرحيل”.

“عندما أدرك أن العرض لم يكن كما كان يعتقد تراجع، لكن الضرر قد حدث بالفعل عليه وعلى الفريق. الإعلان عن عرض آرسنال صنع توترًا بالفريق. الآن بدأ يعود لرشده لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

ولم يتقدم النادي اللندني بعرض جاد لضم بيريسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس الخميس، ليظل اللاعب في صفوف النادي الإيطالي.