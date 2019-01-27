القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه حامل اللقب ومتصدر البطولة يوفنتوس نظيره لاتسيو، مساء اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وواصل اليوفي سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري، وحقق فوزًا على حساب كييفو، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، وظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 20 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، بينما كان التعادل حاضرًا في مبارتين.

فيما يقدم لاتسيو موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو، فحتى الآن وبعد أن لعب النسور 20 مباراة، استطاعوا أن يحتلوا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، خلف روما، بعد أن حققوا الفوز في 9 مباريات، وتلقوا ست هزائم، وتعادلوا في خمس مباريات.

وتشهد الجولة نفسها لقاء تورينو مع إنتر ميلان وكييفو مع فيورنتينا وبولونيا مع فروسينوني وبارما مع سبال، على أن تختتم مساء الإثنين بلقاء إمبولي مع جنوى.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 21:30 بتوقيت القاهرة والـ22:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 FR، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.