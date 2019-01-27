مهند علي نجم منتخب العراق على رادار يوفنتوس الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، يوم السبت، عن دخول مهند علي نجم المنتخب العراقي، في حسابات بعض الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولا شيريا، عبر حسابه على “تويتر”، فإن يوفنتوس يراقب مهند، وأن كشافي البيانكونيري رصدوا اللاعب وسيكون هناك موعد مع وكلائه يوم الثلاثاء المقبل”.

كما ذكر أخيرًا موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن بروسيا دورتموند الألماني يتابع اللاعب العراقي في الفترة الحالية.

وأكدت التقارير أن النادي الألماني سيسعى للحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أدائه مع المنتخب العراقي.

وقدَّم علي مستوى رائعًا مع أسود الرافدين في كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًّا في الإمارات العربية المتحدة حيث خرج العراق من دور الـ16.. وتألق اللاعب مع فريقه، وكذلك مع منتخب بلاده، إذ سجل 8 أهداف خلال 15 مباراة دولية.

وينتهي عقد مهند علي مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم الجاري؛ ما يدفع الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته للسرعة في اتخاذ خطوات جادة في المفاوضات.