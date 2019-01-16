هدف مباراة يوفنتوس وميلان.. كريستيانو رونالدو يتقدم لليوفي (فيديو)

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس بهدف في شباك نظيره ميلان، خلال مباراة السوبر الإيطالي التي تقام في السعودية لأول مرة في التاريخ، على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي الدقيقة 64 ارتقى رونالدو عاليًا وقابل عرضية برأسه فشل دوناروما حارس الميلان في الإمساك بها.

هذه النسخة رقم 31 بعد أن بدأت البطولة عام 1988، وأقيمت السوبر الإيطالي خارج البلاد 9 مرات سابقة، من بينها 4 نسخ في الصين وليبيا ونسختان في أمريكا.

ويعد يوفنتوس الأكثر مشاركة في السوبر بعد أن فاز بـ 7 ألقاب من 13 مباراة خاضها في نسخة السوبر الإيطالي، كما أنه يتساوى مع ميلان في عدد مرات الفوز ولكن ميلان شارك في 10 مباريات.