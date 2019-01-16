القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم في السوبر الإيطالي

يلاقي يوفنتوس منافسه ميلان، اليوم الأربعاء، في كأس السوبر الإيطالي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق علي سعيد الكعبي.

وتقام مباراة يوفنتوس وميلان الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وفاز يوفنتوس في 5 من آخر 5 مباريات أمام ميلان في جميع المسابقات، بواقع 2/1، و2/0، و3/1، و4/0، و2/0.

ويعود آخر فوز لميلان على يوفنتوس إلى أكتوبر 2016، عندما فاز 10 في الدوري الإيطالي، سجله مانويل لوكاتيلي، لكنه فاز بعد ذلك بركلات الترجيح 4/3، بعد التعادل 1/1 في السوبر الإيطالي يوم 23 ديسمبر 2016.

ويشارك يوفنتوس في المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

ويوفنتوس وميلان يحملان الرقم القياسي في بطولة كأس السوبر الإيطالي، ولكل منهما 7 ألقاب، وآخر ألقاب يوفنتوس في البطولة تعود للعام 2015، في حين حقق ميلان الكأس لآخر مرة العام 2016.

وميلان ويوفنتوس أكثر الأندية تحقيقًا للقب الدوري الإيطالي أيضًا، إذ أحرز يوفنتوس اللقب 34 مرة، منها آخر 7 مواسم، بينما أحرز ميلان اللقب 18 مرة، وهو نفس رقم منافسه إنتر ميلان.