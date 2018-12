مبادرة من فوزي غلام لدعم كاليدو كوليبالي ضد العنصرية (فيديو)

View this post on Instagram

Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti Koulibaly! Peu importe ta couleur de peau ou ta religion Peu importe l'équipe que tu supporte Le football est avant un sport c’est un jeu , une passion et un symbole de la liberté Nous sommes tous libres et égaux Demain nous seront tous #Koulibaly #uefa #fifa #serieA #SiamotuttiKalidou #NousSommesTousKalidou #WeAreAllKalidou #NoToTheRacism @kkoulibaly26