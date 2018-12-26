ليون يحدد سعر ندومبيلي.. وعمالقة الدوري الإنجليزي يراقبون الموقف

كشف وكيل أعمال الفرنسي تانغي ندومبيلي السعر الذي يمكن أن يقبله نادي ليون لبيع نجم وسط الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال دورو إيفانيسيفيتش، وكيل أعمال ندومبيلي، البالغ من العمر 21 عامًا، إن سعر اللاعب لن يقل عن 72 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن يرتفع بعد نهاية هذا الموسم.

وترغب أندية مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير في التعاقد مع ندومبيلي، الذي يتألق هذا الموسم رفقة ليون في الدوري الفرنسي، ليغ 1، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري الفرنسي، وسيواجه برشلونة الإسباني في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبدى الإيطالي ماوريسيو ساري رغبته في ضم ندومبيلي، وقال إن فريقه يضم العديد من لاعبي الوسط المهاجمين، ويفتقد وجود لاعبين لديهم قدرات دفاعية مميزة، باستثناء نغولو كانتي.

وأشار وكيل ندومبيلي إلى أن نادي نابولي الإيطالي انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعب وسط ليون.

وأكد أن ليون يطلب 80 مليون جنيه إسترليني لبيع ندومبيلي، إلا أن المقابل ممكن أن ينخفض قليلًا في حالة الوصول إلى اتفاق رسمي للبيع.