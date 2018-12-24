تقرير: نابولي يتفق مع كوليبالي على تجديد عقده

حسم نادي نابولي الإيطالي مصير مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، بعد تقارير حول رحيله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وقال موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين كوليبالي ونادي نابولي فيما يخص تجديد عقد اللاعب مع الفريق الإيطالي، وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأشار الموقع إلى أن عقد كوليبالي الجديد مع نابولي يتضمن حصول اللاعب على 6 ملايين يورو في العام، ليكون بذلك أغلى لاعب في الفريق.

وأكدت مصادر مطلعة، أن العقد تم توقيعه بالفعل بين كوليبالي ونادي نابولي، وسوف يتم الإعلان الرسمي عن تجديد العقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا يتضمن عقد كوليبالي الجديد أي شروط جزائية حول رحيل اللاعب، وبالتالي فإن أي نادٍ يرغب في ضم السنغالي الدولي عليه أن يتفاوض مع رئيس نابولي أوريليو دي لورينتس.

ورفض نابولي عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي، البالغ من العمر 27 عامًا، في الوقت الذي أبدى فيه نادي برشلونة الإسباني، وكذلك مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي، رغبتها في ضم اللاعب، إلا أن نابولي لم تكن لديه الرغبة في الاستغناء عن خدماته.