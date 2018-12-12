مباراة ليفربول ضد نابولي.. ماذا قال فان ديك بعد تأهل “الريدز” لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟

قال فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، إن فريقه جعل الأمور صعبة على نفسه في انتصاره 1-صفر على نابولي في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، لكن الفرق الأخرى ستتمنى تجنبه في دور الـ16.

وأهدر ليفربول العديد من الفرص للتسجيل وفيما بين ذلك هز محمد صلاح الشباك في الدقيقة 34 ثم صمد صاحب الأرض لينهي المجموعة الثالثة في المركز الثاني متفوقًا على نابولي بفارق الأهداف المسجلة إذ تساويا في عدد النقاط والمواجهات المباشرة.

وأبلغ فان ديك، موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت: “كان يمكن أن نسهل الأمور على أنفسنا لو أحرزنا هدفين.. لكننا أتممنا المهمة وبلغنا أدوار خروج المغلوب”.

وسيعرف وصيف البطل في الموسم الماضي هوية منافسه في دور الستة عشر عند إجراء القرعة، يوم الاثنين المقبل، وأكد فان ديك أن بمستوى فريقه الحالي سيتمنى المنافسون تجنبه.

وأضاف: “لا أعتقد ذلك. هذا ما أظهرناه في الموسم الماضي والحالي أيضًا. سنرى ماذا سيحدث”.

وتجرى القرعة بنظام مواجهة الفرق التي احتلت المركز الثاني والفرق التي حلت ثانيًا، مع عدم مواجهة فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة.

وأصبح ليفربول منافسا محتملاً لبرشلونة وريال مدريد وبروسيا دورتموند وبورتو البرتغالي وبايرن ميونخ، أو أياكس أمستردام ويوفنتوس، لو احتل صدارة المجموعة الثامنة.

وضمن 15 ناديًا تواجدهم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهات اليوم الثاني والأخير من الجولة السادسة في مرحلة المجموعات، حيث سيبقى مقعد وحيد في المجموعة السادسة سيحسم خلال مواجهات الأربعاء.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن ليفربول يبقى المنافس الذي يجب على برشلونة وريال مدريد، قطبي إسبانيا، تجنبه في القرعة المقررة، الاثنين المقبل، لكونه فريقًأ قويًا ويخيف أي منافس سيواجهه.

ولن يكون قطبا إسبانيا الوحيدين اللذين سيرغبان في تجنب الفريق الإنجليزي فحتى بايرن ميونخ ويوفنتوس، حال احتلالهما المركز الأول وهما من كبار أوروبا ومرشحان للفوز باللقب.