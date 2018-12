كريستيانو رونالدو يتحدث عن.. سر انضمامه ليوفنتوس وافتقاده لميسي وزواجه من جورجينا

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على الرد على العديد من الأمور والإشاعات التي طاردته أخيرًا، أبرزها عدم فوزه بالكرة الذهبية وقصة زواجه من صديقته جورجينا.

وقال رونالدو في مقابلة مع الصحف الإيطالية “tuttosport ، gazzetta، corsport”: “أعتقد أنني كنت أستحق تلك الكرة الذهبية، فعلت كل شيء في الملعب، والأرقام لا تكذب، ولكن هذا ليس نهاية العالم، وأنا أحترم القرار والتهاني لمودريتش، بالطبع هي خيبه أمل، ولكن الحياة طويلة سأعمل بجد للفوز بها في العام المقبل”.

ونفى رونالدو إشاعة زواجه من صديقته جورجينا رودريغيز، موضحًا: “أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع وأظل أشكر الله على كل ما أعطاني وأطلب منه حماية عائلتي وأصدقائي، في تورينو هُناك العديد من الكنائس، لذلك يمكنني الاختيار دائماً، المصورون التقطوا الخاتم في يد جورجينا مرة واحدة وخلق ذلك الإشاعات”.

وبسؤال عن كيفية الحفاظ على مستواه العالي دائمًا، أجاب: “أحاول أن أكون بصحة جيدة، أنا أتجنب الحلويات ولا أشرب الكحول الأشياء الثلاثة الأكثر أهمية هي: النوم جيدًا، والأكل جيدًا، والتدرب جيدًا”.

وعن انضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من ريال مدريد، شدَّد: “في يوفنتوس الأمر أقرب لكونه عائلة، أنا سعيد للغاية في تورينو، هذا هو الفريق الأفضل الذي لعبت له من حيث العناصر والهيكل، حقًّا أشعر كأننا فريق واحد، عكس ما هو عليه الأمر في أماكن أخرى، إذ يكون هناك نجوم أفضل من غيرهم”.

وأردف: “أريد فقط أن أحقّق الانتصارات في يوفنتوس، ما مرَّ أصبح من الماضي، أريد أن أدافع عن هذه الألوان في الوقت الحالي، وبقية الأمور غير مهمة، إذا لعبنا ضد ريال مدريد سأقدّم أفضل ما لدي”.

واستطرد: “سبب تفضيلي ليوفنتوس على الكثير من العروض الأخرى، هو ما بدر من الجماهير لتحيتهم لي عندما سجلت في مرمى بوفون أحد أفضل أهدافي في مسيرتي الاحترافية، أيضًا كونه ناديًا تنافسيًّا ويملك الاستقرار على جميع الأصعدة”.

وواصل: “ربما أفتقد وجود ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لكنني لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال بينما كان هو في إسبانيا، بالنسبة لي الحياة عبارة عن تحدِ، سأحب أن يأتي لإيطاليا في يوم ما وسأقبل التحدي، لكن إذا أراد البقاء مع فريقه فأنا أحترم ذلك هو لاعب مذهل وشخص جيد”.

واختتم: “أرى ما هو مكتوب في الصحف حول صفقات ماركو أسينسيو أو جيمس روديغيز، لكن في الحقيقة هذا الفريق ليس بحاجة لأي لاعب آخر”.

يذكر أن رونالدو كان شارك مع يوفنتوس في 19 مباراة بكل البطولات هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفًا وصنع سبعة.

