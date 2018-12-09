أنشيلوتي يعلق على “هاتريك” محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يتمنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي، أن يتوقف تألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤقتًا قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع بين الفريفين، الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب آنفيلد رود.

وسجل صلاح ثلاثية في فوز فريقه أمام بورنموث بنتيجة 4-0، مساء السبت، وقاد فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، الذي خسر للمرة الأولى أمام تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ16 من المسابقة.

وسُئل أنشيلوتي عن تألق صلاح أمام واتفورد وتسجيله الـ”هاتريك”، فرد ضاحكًا: “أتمنى أن يكون قد قدم كل ما لديه في مباراة اليوم، وأن يختفي تألقه تمامًا في موقعة الثلاثاء أمامنا”.

وعن مواجهة ليفربول، أضاف: “لديّ ذكريات جيدة في ملعب أنفيلد، فزت بلقب الدوري الإنجليزي هناك مع تشيلسي، إنه ملعب رائع وأجواؤه فريدة، وسأتشرف باللعب هناك مجددًا”.

ويستعد ليفربول، صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، لاستضافة نابولي المتصدر بـ9 نقاط، في مواجهة ستحسم مصير المتأهل لدور الـ16.