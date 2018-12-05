رسميًا.. إقامة كأس السوبر الإيطالي بالمملكة العربية السعودية في يناير المقبل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا، عن موعد مباراة كأس السوبر بين فريقي يوفنتوس وميلان، خلال يناير المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانًا قال فيه إنه من المقرر أن يلتقي يوفنتوس وميلان يوم 16 يناير 2019، في مدينة جدة السعودية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستقام المباراة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت إيطاليا، والرابعة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويلتقي فريق يوفنتوس باعتباره بطل الدوري الإيطالي بميلان وصيف بطولة الكأس.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تُقام فيها مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، حيث كانت المرة الأولى في 2003، وانتهت بفوز “السيدة العجوز” بركلات الترجيح، بينما فاز “الروسونيري” بركلات الترجيح أيضًا عام 2016.