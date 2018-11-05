آرسين فينغر على أعتاب ميلان الإيطالي

أفادت تقارير صحفية فرنسية، الإثنين، أن المدرب الفرنسي، آرسين فينغر، اقترب من تولي القيادة الفنية لنادي ميلان الإيطالي.

ولم يتولّ فينغر، البالغ من العمر 69 عامًا، تدريب أي نادٍ، منذ استقالته من تدريب آرسنال الإنجليزي، بنهاية الموسم الماضي، بعد 22 عامًا مع الغانرز، وسط تقارير عن تعرضه لضغوط لتقديم استقالته.

ووفقًا لصحيفة “فرانس فوتبول”، فإن فينغر، سيتولى تدريب ميلان، خلفًا للمدرب الحالي غينارو غاتوزو.

وقال فينغر قبل أيام إنه لن يعمل مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيكون من الأفضل أن يكون في مكان آخر، علمًا أنه سبق له التدريب في فرنسا.

ويحتل ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، ويبتعد بـ 10 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

يشار إلى أن فينغر قاد آرسنال للتتويج بلقب الدوري إنجليزي 3 مرات، إلى جانب 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 في الدرع الإنجليزية، وصعد بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 لكنه خسر 2/1 أمام برشلونة.