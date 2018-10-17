التحقيقات في قضية اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة قد تستغرق عامين

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن التحقيقات في مزاعم الأمريكية كاثرين مايورغا ضد كريستيانو رونالدو بشأن اغتصابها قد تصل إلى عامين، قبل توجيه اتهام صريح لقائد البرتغال.

وفي مفاجأة جديدة للقضية التي تشغل الرأي العام في البرتغال وإيطاليا وكذلك إسبانيا والولايات المتحدة قالت صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية إنه من المتوقع أن تستغرق إجراءات جمع الأدلة وعرضها على المدّعي العام وفحصها، عامين قبل مثول رونالدو أمام المحكمة.

واتهمت الأمريكية كاثرين مايورغا (34 عامًا) رونالدو باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009 وقد صمتت طوال هذه المدة بعد توقيعها اتفاق تسوية مع الهداف التاريخي لريال مدريد في العام التالي مقابل حصولها على 375 ألف دولار.

والتقى بيتر كريستيانسن محامي مهاجم يوفنتوس مع سلطات التحقيق في القضية ويعد الآن الإستراتيجية الدفاعية مع فريقه القانوني الخاصة بأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وفي هذه الأثناء، تحدث مصدر مرتبط بالتحقيق مع صحيفة “كوريو دا مانها” وشرح مدى تعقيد الوضع ومدة الوصول إلى استنتاج نهائي.

وقال المصدر “لا تزال القضية قيد التحقيق من قبل الشرطة وليس من المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك بسرعة”.

وأضاف المصدر أن القضية سيتم رفعها إلى المدعي العام الذي سيفحص جميع الأدلة التي تم جمعها وسيقرر ما إذا كان سيوجه اتهامًا لرونالدو أم لا.

وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا، على الأقل عامين، لاستكمال جميع هذه الإجراءات؛ ما يمنح رونالدو وقتًا طويلًا للاسترخاء والابتعاد عن الضغوط والتركيز مع يوفنتوس.