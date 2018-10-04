يوفنتوس يصدر بيانًا شجاعًا لمساندة رونالدو ضد تهمة الاغتصاب

أصدر يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، بيانًا شجاعًا لدعم نجمه كريستيانو رونالدو ضد اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009.

ويواجه المهاجم البرتغالي تحقيقًا من الشرطة الأمريكية في أعقاب حادث مزعوم بالاعتداء على فتاة في لاس فيغاس عام 2009، بعد أيام من انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد.

وزعمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا تعرضها لاعتداء جنسي من نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد، خلال عطلة قضاها في لاس فيغاس.

ونفى رونالدو، البالغ عمره 33 عامًا، هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، وفي اليوم ذاته أصدر يوفنتوس بيانًا يدعم فيه نجمه الجديد.

وقال يوفنتوس، في بيانه الذي نشره عبر حسابه على تويتر، إنه يقف وراء رونالدو بكل قوة في الوقت الذي يحارب فيه هذه الادعاءات.

وأضاف النادي الإيطالي: “لقد أظهر كريستيانو رونالدو في الأشهر الأخيرة حرصه الكبير وتفانيه، والذي يقدره الجميع في يوفنتوس. إن الأحداث التي يُزعم أنها تعود إلى ما يقرب من 10 سنوات لا تغير هذا الرأي، الذي يشترك فيه أي شخص يتعامل مع هذا البطل العظيم”.

ونفى رونالدو بشدة هذه المزاعم قائلًا إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة. وأضاف عبر حسابه في تويتر: “أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وأضاف: “حرصًا مني على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل إعلام نقلًا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي. سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات”.

وقال محامو كاثرين مايورغا، التي أقامت دعوى ضد رونالدو في محكمة كلارك كاونتي في نيفادا، في مؤتمر صحفي: إن رونالدو يملك 20 يومًا للرد على الاتهام.

وتزعم مايورغا أن رونالدو دفع لها 375 ألف دولار (268 ألف جنيه إسترليني) مقابل صمتها على الاغتصاب، وهو ما ترفضه السيدة الحسناء الآن.