سرقة ساعة فاخرة من لاعب نابولي تحت تهديد السلاح

ذكرت صحيفة ماتينو الصادرة في نابولي اليوم الخميس أن أركاديوش ميليك مهاجم نابولي تعرَّض للسرقة تحت تهديد السلاح من رجلين على دراجة نارية عندما كان في طريق العودة إلى منزله بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وقال التقرير إن “المهاجم البولندي كان يقود سيارته في منطقة فاركاتورو حوالي الساعة الثانية صباحًا قبل أن تقطع دراجة نارية عليه الطريق وتجبره على التوقف”.

وأشهرَ رجلٌ سلاحًا في وجه ميليك وسرق منه ساعة رولكس فاخرة. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الشرطة.

ومنذ عامين تعرَّض لورينتسو إنسيني مهاجم نابولي، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة يوم الأربعاء، وزوجته للسرقة في ظروف مشابهة وذكرت تقارير إعلامية أن اللصوص طلبوا من إنسيني “تسجيل هدف لهم” في المباراة التالية.

وتعرض ماريك هامشيك قائد نابولي للسرقة في 2013 وحدث الأمر ذاته مع زوجته قبلها بعامين.