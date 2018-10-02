هل يُسجن كريستيانو رونالدو مدى الحياة بعد تعقد قضية اغتصابه فتاة أمريكية؟

يخشى محامو كريستيانو رونالدو من تعرضه للحبس مدى الحياة بعد اتهام سيدة أمريكية له باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009؛ حسبما جاء في دعوى قضائية رفعتها في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن وثائق قانونية اطلعت عليها تزعم حدوث اعتداء من رونالدو على فتاة أمريكية في غرفته بأحد فنادق لاس فيغاس حينما كان في صفوف ريال مدريد، وهو ما ينفيه نجم يوفنتوس الجديد.

وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات إن ممارسة الجنس كانت بالتراضي، ولم يتم أي اعتداء دون موافقة من السيدة.

واتخذت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاما) إجراءات قانونية في عام 2010؛ بسبب الاعتداء المزعوم في جناح منتجع “بالماس كازينو” قبل عام.

ووفقًا لتقارير صحافية دفع رونالدو إلى مايورغا 287 ألف جنيه إسترليني حتى لا تتحدث عن الأمر مجددًا وتم توقيع اتفاقية بينهما لعدم الكشف عن الأمر.

وكشفت الوثائق عن أن محامي رونالدو توصلوا لاتفاق جيد بشأن عدم رفع دعوى قضائية مدنية ضد قائد البرتغال بسبب مزاعم ماريوغا؛ لكنها تراجعت مؤخرًا وقررت إلغاء هذا الاتفاق من أجل “أن ينال رونالدو عقوبة ذنبه”.

وفي حال ثبوت الاعتداء من المتوقع أن يتم حسب رونالدو مدى الحياة بسبب الاعتداء الجنسي على فتاة دون موافقتها.

ويحاول محامو مايورغا إلغاء الاتفاق الذي تم بين الطرفين في 2010، وقد رفعت السيدة بالفعل دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد نجم يوفنتوس الجديد.

وقالت مايورغا إن الاعتداء تم في غرفة رونالدو في الفندق في الساعات الأولى من صباح يوم الـ13 من يونيو/ حزيران 2009 حينما كان النجم يقضي إجازة في الولايات المتحدة.

وكان رونالدو البالغ من العمر حينها 24 عامًا يقضي إجازة في لاس فيغاس مع شقيق زوجته وابن عمه، بينما كانت تعمل مايورغا التي كان عمرها حينها 25 عامًا في أحد النوادي الليلية.

ودعا رونالدو مايورغا إلى جناحه في الفندق رقم 57306 “للاستمتاع بالنظر إلى لاس فيغاس”.