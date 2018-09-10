كاكا يبدأ مهام عمله في ميلان

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن البرازيلي ريكاردو كاكا نجم ميلان السابق بدأ عمله بالنادي من خلال متابعة أداء مواطنه لوكاس باكيتا لاعب فلامنغو وتقديم تقرير للنادي الإيطالي عنه.

وهذه المهمة تشبه إلى حد كبير مهمة الكشافين الموجودة في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى والتي تقوم على شخص خبير يتابع مستويات اللاعبين المختلفين في نطاق معين وستكون مهمة كاكا التركيز على اللاعبين البرازيليين.

وأكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي الأسبوع الماضي أنه لا توجد أدوار ومهام محددة حتى الآن لكاكا ولكنه سيقوم بتمثيل النادي في العديد من المجالات.

وشدد على أن مهام مواطنه الحالية لا تجبره على مغادرة البرازيل لكن في المستقبل قد يضطر للتواجد بإيطاليا حيث مقر النادي.

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية اليوم الإثنين أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2007 سيعمل في مهمة اكتشاف اللاعبين ومراقبتهم وسيبدأ هذه المهمة مع باكيتا.

وشارك لاعب الوسط باكيتا بالفعل في 81 مباراة مع فلامنغو وأصبح هدفًا بالفعل لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان.