أليغري لن يغيّر طريقة لعب يوفنتوس من أجل كريستيانو رونالدو

اعتمد ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي على زيادة التمريرات العرضية داخل منطقة الجزاء، وزيادة المهاجمين القادرين على تحويل هذه العرضيات إلى أهداف.

ولكن رغم فوز اليوفي في أول ثلاث مباريات بالدوري إلا أن كريستيانو رونالدو، المنتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو/تموز الماضي، لم يسجل حتى الآن رغم كثرة التمريرات العرضية، وتسجيل فريق “السيدة العجوز” ثمانية أهداف في ثلاث مباريات.

وذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن طريقة لعب أليغري هدفها زيادة الفرص أمام رونالدو، لكن الأخير لم يستغل أيًا من الفرص الكثيرة التي لاحت له ، لكن يبدو أن هذه الخطة لن تتغير كثيرًا على المدى القصير.

ويعتقد أليغري أن زيادة التمريرات العرضية، وعدد المهاجمين داخل منطقة جزاء المنافس ستزيد من فرص هز الشباك، حيث يعتمد على التمريرات العرضية التي بلغت 79 تمريرة في ثلاث مباريات متفوقًا على إنتر ميلان الذي حول لاعبوه 70 تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء المنافسين.

وجاء معظم هذه التمريرات من أليكس ساندرو بمعدل 23 تمريرة، وكانديلو 11، و دوغلاس كوستا، و خوان كوادرادو، بتسع تمريرات.

وأسفرت هذه الطريقة عن ثمانية أهداف في ثلاث مباريات، لكن رونالدو لم يسجل، ورغم ذلك لا يبدو القلق باديًا على أليغري الذي لن يغيّر من طريقته من أجل أن يسجل رونالدو.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية تُوّج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات وساهم في فوز فريقه السابق ريال مدريد بلقب دوري الأبطال أربع مرات، وسجل 450 هدفًا خلال 438 مباراة مع النادي.