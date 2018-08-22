الاتحاد الأوروبي: ما زلنا نرى بعض الشكوك حول استخدام تقنية VAR

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الأربعاء، أنه ما زال يراقب نتائج استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR“؛ “من أجل معرفة كيف سيتم تطبيقها دون التأثير على نسق المباراة”.

وأشار بيان الاتحاد القاري “يويفا يبحث بشكل دائم عن طرق تحسين مستوى بطولاته، ونراقب عن كثب “الاستعانة” بحكم الفيديو المساعد “VAR”، التي تمت تجربتها بالفعل في عدة بطولات”.

وأضاف البيان: “ما زلنا نرى بعض الشكوك حول استخدام هذه التقنية، ونؤمن بأن وضوح كيفية استخدام التطبيق للجميع، من بينها الجماهير، والدعم الفني الخاص به أمر هام للغاية، وأن تتم تجربة كل الاحتمالات”.

وتابع: “ما زلنا نراقب النتائج الناتجة عن استخدام التقنية ومدى تأثيرها على نسق المباراة قبل منح الضوء الأخضر لاستخدامها في بطولاتنا”.

وأتم البيان أن “تعميم استخدام الـ”VAR” على صعيد القارة الأوروبية يواجه العديد من الصعوبات في النواحي اللوجستية والتحكيمية، وعليه، تجب دراسة أي قرار في هذا الصدد بتروٍ شديد وبعد استعراض الحلول المتاحة والموارد الضرورية لذلك”.