إنتر ميلان يحمي إيكاردي من إغراءات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان اقترب من توجيه صفعة لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن اقترب بشكل كبير من تمديد عقد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو أن “النيراتزوري” ربما سيعلن رسميًا عن تمديد عقد إيكاردي (27 عامًا) في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الموقع أن واندا نارا زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله في الوقت نفسه، اتفقت مع إدارة إنتر ميلان على تمديد عقد هداف الفريق الإيطالي لمدة طويلة.

وتابع أن إيكاردي سيمدد عقده مع إنتر ميلان حتى سنة 2023، زيادة على ذلك، سيحصل المهاجم الهداف على راتب سنوي يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو.

وأشار إلى أن إنتر ميلان يُعوّل كثيرًا على تألق إيكاردي من أجل العودة إلى منصات التتويج، لا سيما بعد نجاح “النيراتزوري” في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها آخر مرة سنة 2010.

وأردف المصدر نفسه أن تمديد إيكاردي لعقده مع إنتر ميلان، سيكون بمثابة ضربة جديدة لجماهير ريال مدريد، التي كانت تُمنّي النفس بالتعاقد مع القناص الأرجنتيني، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق وعدم استقرار أداء كريم بنزيما.